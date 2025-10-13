İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 13:45
    Avropa İttifaqı Albaniyaya təxminən 100 milyon avro ayıracaq

    Avropa İttifaqı (Aİ) Albaniyaya təxminən 100 milyon avro ayıracaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayen "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Albaniyanın əhəmiyyətli irəliləyişini nəzərə alaraq, təxminən 100 milyon avronun ayrılacağını elan edə bilərəm", - o vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, Ursula fon der Leyen Qərbi Balkan ölkələrinə səfərə çıxıb.

    Глава ЕК объявила о выделении Албании почти 100 млн евро - ОБНОВЛЕНО
    EU to allocate €100M to Albania, says von der Leyen

