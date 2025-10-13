Avropa İttifaqı Albaniyaya təxminən 100 milyon avro ayıracaq
- 13 oktyabr, 2025
- 13:45
Avropa İttifaqı (Aİ) Albaniyaya təxminən 100 milyon avro ayıracaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayen "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Albaniyanın əhəmiyyətli irəliləyişini nəzərə alaraq, təxminən 100 milyon avronun ayrılacağını elan edə bilərəm", - o vurğulayıb.
Qeyd edək ki, Ursula fon der Leyen Qərbi Balkan ölkələrinə səfərə çıxıb.
