Глава ЕК начала турне по Западным Балканам с Албании
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 12:34
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится в турне по странам Западных Балкан.
Как передает Report, об этом она сообщила в соцсети Х.
"Рада начать свое ежегодное турне по Западным Балканам в Тиране. Албания находится на правильном пути к вступлению в ЕС. За последние три года это произошло рекордными темпами. Мы готовы поддерживать вас на каждом этапе этого пути", - отметила она.
Glad to begin my annual tour of the Western Balkans in Tirana.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2025
Albania is on the right track towards the EU.
With record-speed acceleration in the past three years.
We are ready to support you every step of the way. pic.twitter.com/tLX6Ndh369
Последние новости
13:17
Оверчук: Объем грузооборота через участок границы РФ-Азербайджан вырос на 13%Инфраструктура
13:14
Нетаньяху согласился принять участие в саммите по Газе в Шарм-эш-ШейхеДругие страны
13:11
Нуман Куртулмуш: Обсуждены новые направления сотрудничества Азербайджана, Пакистана и ТурцииВнешняя политика
13:10
ЕС на этой неделе представит дорожную карту по усилению обороныДругие страны
13:03
BP: Строительные работы по СЭС "Шафаг" продвигаются по графикуЭнергетика
13:03
Розничный товарооборот в Азербайджане за 9 месяцев вырос почти на 4%Другие
13:01
Образец служебного удостоверения судей будет утверждать Судебно-правовой советМилли Меджлис
13:01
Фарзане Садег: Цифровизация ускорит транзит грузов по маршруту "Север–Юг"Внешняя политика
12:59