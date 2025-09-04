Argentinada 5,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 04 sentyabr, 2025
- 09:19
Argentinada 5,8 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Mərkəzin məlumatına görə, təbii fəlakətin episentri Salta şəhərindən 183 km qərbdə yerləşib. Yerli təkanların ocağı 192 km dərinlikdə olub.
Yaralananlar və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.
