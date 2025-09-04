Argentinada 5,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    • 04 sentyabr, 2025
    • 09:19
    Argentinada 5,8 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

    Mərkəzin məlumatına görə, təbii fəlakətin episentri Salta şəhərindən 183 km qərbdə yerləşib. Yerli təkanların ocağı 192 km dərinlikdə olub.

    Yaralananlar və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.

    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Аргентине

