Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Аргентине
Другие страны
- 04 сентября, 2025
- 09:11
Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в Аргентине.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр стихии находился в 183 км к западу от города Сальта, где проживают порядка 512 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 192 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
