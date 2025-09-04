Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Аргентине

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в Аргентине.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 183 км к западу от города Сальта, где проживают порядка 512 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 192 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.