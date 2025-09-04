Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Аргентине

    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 09:11
    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Аргентине

    Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в Аргентине.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр стихии находился в 183 км к западу от города Сальта, где проживают порядка 512 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 192 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. 

    Аргентина землетрясение магнитуда
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Argentinada 5,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Последние новости

    10:29

    В Азербайджане число заблокированных вредоносных ссылок в августе сократилось на 40%

    ИКТ
    10:28

    В августе кибератаки на госучреждения Азербайджана сократились на 25%

    ИКТ
    10:25

    Трамп: Путин и Зеленский пока не готовы к переговорам, но мы своего добьемся

    Другие страны
    10:16

    Эльнур Мамедов расскажет о внешней политике Азербайджана в Национальном университете Перу

    Внешняя политика
    10:13

    Доходы и расходы Фонда восстановления минерально-сырьевой базы увеличились

    Финансы
    09:55

    Министр: Российская делегация посетит Азербайджан в связи с Играми СНГ

    Спорт
    09:47

    В Маштаге в результате автонаезда погибла 34-летняя женщина

    Происшествия
    09:44
    Фото

    Министерство молодежи и спорта запустило проект "Утренний спорт"

    Индивидуальные
    09:42

    В Масаллы 17-летний юноша утонул в водоеме

    Происшествия
    Лента новостей