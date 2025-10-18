Almaniya Qəzzaya atəşkəsin monitorinqi üçün hərbçi göndərəcək
Almaniya İsraillə HƏMAS arasında atəşkəs razılaşmasına əməl edilməsinə nəzarət etmək üçün Bundesverin üç hərbçisini İsrailə göndərəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV-lər Almaniya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
"Bundesverin iki zabiti və bir briqada generalı gələn həftə İsrailə gedərək vəzifələrini "formada, lakin silahsız" yerinə yetirəcəklər. Onlar İsrailin cənubunda Hərbi-Mülki Əlaqələndirmə Mərkəzində işləyəcəklər", - qurumdan bildiriblər.
Mərkəzin tikintisi davam edir və orada ümumilikdə 200-ə yaxın hərbçi olacaq.
Mərkəz monitorinqlə yanaşı, Qəzza zolağına humanitar yardım tədarükünün əlaqələndirilməsi ilə məşğul olacaq.
