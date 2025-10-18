İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Almaniya Qəzzaya atəşkəsin monitorinqi üçün hərbçi göndərəcək

    Digər ölkələr
    • 18 oktyabr, 2025
    • 15:10
    Almaniya İsraillə HƏMAS arasında atəşkəs razılaşmasına əməl edilməsinə nəzarət etmək üçün Bundesverin üç hərbçisini İsrailə göndərəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV-lər Almaniya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    "Bundesverin iki zabiti və bir briqada generalı gələn həftə İsrailə gedərək vəzifələrini "formada, lakin silahsız" yerinə yetirəcəklər. Onlar İsrailin cənubunda Hərbi-Mülki Əlaqələndirmə Mərkəzində işləyəcəklər", - qurumdan bildiriblər.

    Mərkəzin tikintisi davam edir və orada ümumilikdə 200-ə yaxın hərbçi olacaq.

    Mərkəz monitorinqlə yanaşı, Qəzza zolağına humanitar yardım tədarükünün əlaqələndirilməsi ilə məşğul olacaq.

    Германия отправит военных для мониторинга перемирия между Израилем и ХАМАС в Газе

