Германия отправит военных для мониторинга перемирия между Израилем и ХАМАС в Газе

Германия отправит в Израиль трех военных Бундесвера для мониторинга соблюдения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Минобороны ФРГ.

"Два офицера и бригадный генерал Бундесвера отправятся в Израиль на следующей неделе и будут выполнять свои задачи "в форме, но без оружия". Они будут работать в Центре военно-гражданской координации на юге Израиля", - сообщили в ведомстве.

Строительство центра продолжается, и там будут находиться в общей сложности около 200 военных, в тм числе из США.

Помимо мониторинга, центр будет заниматься координацией поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.