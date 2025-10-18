Германия отправит военных для мониторинга перемирия между Израилем и ХАМАС в Газе
Другие страны
- 18 октября, 2025
- 14:53
Германия отправит в Израиль трех военных Бундесвера для мониторинга соблюдения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Минобороны ФРГ.
"Два офицера и бригадный генерал Бундесвера отправятся в Израиль на следующей неделе и будут выполнять свои задачи "в форме, но без оружия". Они будут работать в Центре военно-гражданской координации на юге Израиля", - сообщили в ведомстве.
Строительство центра продолжается, и там будут находиться в общей сложности около 200 военных, в тм числе из США.
Помимо мониторинга, центр будет заниматься координацией поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.
