Германия отправит военных для мониторинга перемирия между Израилем и ХАМАС в Газе

    Другие страны
    • 18 октября, 2025
    • 14:53
    Германия отправит в Израиль трех военных Бундесвера для мониторинга соблюдения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Минобороны ФРГ.

    "Два офицера и бригадный генерал Бундесвера отправятся в Израиль на следующей неделе и будут выполнять свои задачи "в форме, но без оружия". Они будут работать в Центре военно-гражданской координации на юге Израиля", - сообщили в ведомстве.

    Строительство центра продолжается, и там будут находиться в общей сложности около 200 военных, в тм числе из США.

    Помимо мониторинга, центр будет заниматься координацией поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

    Almaniya Qəzzaya atəşkəsin monitorinqi üçün hərbçi göndərəcək

