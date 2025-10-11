İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Almaniya Kansleri Qəzza üzrə razılaşmanın imzalanma mərasiminə qatılmaq üçün Misirə gedəcək

Digər ölkələr

• 11 oktyabr, 2025

• 16:30

    • 11 oktyabr, 2025
    • 16:30
    Almaniya Kansleri Qəzza üzrə razılaşmanın imzalanma mərasiminə qatılmaq üçün Misirə gedəcək

    Almaniya Kansleri Fridrix Merts Qəzza zolağında atəşkəs razılaşmasının bağlanması münasibətilə oktyabrın 13-də keçiriləcək tədbirlərə qatılmaq üçün Misirə səfər etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bild" qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd edilir ki, tədbirlər Qahirədə deyil, Şarm-əş-Şeyxdə keçiriləcək, çünki orada qonaqların təhlükəsizliyini təmin etmək daha asan olacaq.

    "Bild"in məlumatına görə, F.Mertsdən başqa, tədbirdə ABŞ Prezidenti Donald Tramp, Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer, Fransa Prezidenti Emmanuel Makron və İtaliyanın Baş naziri Ciorcia Meloninin iştirakı gözlənilir.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisi Almaniya Kansleri ilə telefon danışığı zamanı onu razılaşmanın imzalanma mərasimində şəxsən iştiraka dəvət edib.

    Xatırladaq ki, İsrail və HƏMAS Misirin vasitəçiliyi ilə atəşkəs barədə razılığa gəlib. Razılaşma oktyabrın 10-da İsrail qoşunlarının Qəzza zolağından qismən çıxarılmasından sonra qüvvəyə minib.

    Мерц поедет в Египет для участия в церемонии подписания соглашения по Газе

