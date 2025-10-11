Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    Мерц поедет в Египет для участия в церемонии подписания соглашения по Газе

    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 15:53
    Мерц поедет в Египет для участия в церемонии подписания соглашения по Газе

    Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует 13 октября посетить Египет для участия в мероприятиях по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

    По их данным, мероприятия состоятся не в Каире, а в Шарм-эш-Шейхе, поскольку там будет проще обеспечить безопасность гостей.

    Как пишет Bild, помимо Мерца, ожидается участие президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Лидеры вышеназванных стран намерены подписать соглашение по Газе как гаранты его выполнения.

    Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время телефонного разговора с Мерцем пригласил канцлера лично посетить церемонию подписания соглашения.

    Отметим, что Израиль и радикальное движение ХАМАС достигли договоренности о прекращении огня при посредничестве Египта. Соглашение вступило в силу 10 октября после частичного отвода израильских войск из сектора Газа.

    Согласно документу, стороны обязались полностью прекратить боевые действия и обеспечить безопасные условия для проведения обмена заложниками и заключёнными.

    ХАМАС в рамках соглашения должен передать 48 заложников, находившихся в его удержании, включая тела погибших израильтян. В ответ Израиль освободит около 2 000 палестинских заключённых, среди которых порядка 250 приговорены к пожизненному сроку, а также несколько сотен задержанных во время боевых действий в Газе.

    ЦАХАЛ в рамках соглашения отведет части своих подразделений от ряда позиций внутри сектора, сохранив контроль над ключевыми рубежами безопасности. Отвод войск считается первым этапом более широкого процесса урегулирования, который предусматривает обсуждение дальнейшего статуса Газы и мер по демилитаризации.

    Фридрих Мерц Германия Египет сектор Газа Израиль
    Almaniya Kansleri Qəzza üzrə razılaşmanın imzalanma mərasiminə qatılmaq üçün Misirə gedəcək

    Последние новости

    16:56

    В Гяндже пройдет чемпионат Европы по аэробной гимнастике

    Индивидуальные
    16:54

    Вучич: Сербия сильно разочарована позицией России по поставкам газа

    Энергетика
    16:45

    Премьер: Грузия намерена восстановить отношения с США с чистого листа

    В регионе
    16:44

    Кобахидзе: Моральная ответственность за события 4 октября лежит на всех участниках

    В регионе
    16:35

    Зеленский и Трамп проводят телефонный разговор

    Другие страны
    16:35

    Ермак: Украина и ОАЭ обсудили инвестиции в энергетику, инфраструктуру и АПК

    Другие страны
    16:29

    Стив Уиткофф и глава CENTCOM посетили пост ЦАХАЛ в Газе

    Другие страны
    16:23

    Международный эксперт призвал активизировать работу по прояснению судеб пропавших без вести

    Внешняя политика
    16:19
    Фото

    В Баку прошла международная конференция Women in Cyber

    ИКТ
    Лента новостей