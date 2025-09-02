Aİ təbii fəlakətlə əlaqədar Pakistana bir milyon avro ayırıb

    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Avropa dağıdıcı daşqınlar fonunda Pakistanın yanındadır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas deyib.

    O, Aİ-nin təbii fəlakətdən zərər çəkən Pakistana maddi dəstək göstərəcəyini bəyan edib:

    "Mən az əvvəl Pakistan Xarici işlər naziri İshaq Dar ilə danışaraq insan tələfatı ilə nəticələnən faciə ilə bağlı başsağlığımı çatdırdım.

    Avropa İttifaqı səhiyyə xidmətlərini, su və sanitariya sahəsini dəstəkləmək, eləcə də zərərçəkənlərə yardımı məqsədi ilə Pakistana bir milyon avro ayırır".

    ЕС окажет Пакистану финансовую поддержку в борьбе с последствиями наводнений

