ЕС окажет Пакистану финансовую поддержку в борьбе с последствиями наводнений
Другие страны
- 02 сентября, 2025
- 19:29
Европа поддерживает Пакистан на фоне разрушительных наводнений.
Как сообщает Report, об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Она заявила, что ЕС окажет материальную поддержку Пакистану, пострадавшему от стихийного бедствия:
"Я только что поговорила с министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром и выразила соболезнования в связи с трагедией, повлекшей человеческие жертвы.
Европейский союз выделяет Пакистану один миллион евро для поддержки медицинских услуг, водоснабжения и санитарии, а также для оказания помощи пострадавшим".
