ЕС окажет Пакистану финансовую поддержку в борьбе с последствиями наводнений

    • 02 сентября, 2025
    • 19:29
    Европа поддерживает Пакистан на фоне разрушительных наводнений.

    Как сообщает Report, об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

    Она заявила, что ЕС окажет материальную поддержку Пакистану, пострадавшему от стихийного бедствия:

    "Я только что поговорила с министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром и выразила соболезнования в связи с трагедией, повлекшей человеческие жертвы.

    Европейский союз выделяет Пакистану один миллион евро для поддержки медицинских услуг, водоснабжения и санитарии, а также для оказания помощи пострадавшим".

    Aİ təbii fəlakətlə əlaqədar Pakistana bir milyon avro ayırıb

