Аудиовизуальный совет использует ИИ для защиты азербайджанского языка

Аудиовизуальный совет полностью исключил использование иностранных слов в рекламных роликах на телевидении и радио.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета Исмет Саттаров на конференции "Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: текущая ситуация и перспективы" в Милли Меджлисе.

Он отметил, что ситуация с телепрограммами пока остается неудовлетворительной из-за ограниченного мониторинга.

"Ранее эфир просматривали шесть сотрудников в течение дня. После выступления главы государства мы пересмотрели подход и решили задействовать искусственный интеллект. В программу ИИ внесли около 40 иностранных слов и дали соответствующие инструкции. Сейчас проект находится на стадии тестирования", - сказал Саттаров.