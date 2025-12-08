Аудиовизуальный совет использует ИИ для защиты азербайджанского языка
- 08 декабря, 2025
- 13:30
Аудиовизуальный совет полностью исключил использование иностранных слов в рекламных роликах на телевидении и радио.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета Исмет Саттаров на конференции "Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: текущая ситуация и перспективы" в Милли Меджлисе.
Он отметил, что ситуация с телепрограммами пока остается неудовлетворительной из-за ограниченного мониторинга.
"Ранее эфир просматривали шесть сотрудников в течение дня. После выступления главы государства мы пересмотрели подход и решили задействовать искусственный интеллект. В программу ИИ внесли около 40 иностранных слов и дали соответствующие инструкции. Сейчас проект находится на стадии тестирования", - сказал Саттаров.
