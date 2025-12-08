İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    İsmət Səttarov: Teleradiolardakı reklam çarxlarında əcnəbi sözlərin istifadəsinin qarşısını almışıq

    Media
    • 08 dekabr, 2025
    • 12:36
    İsmət Səttarov: Teleradiolardakı reklam çarxlarında əcnəbi sözlərin istifadəsinin qarşısını almışıq

    Audiovizual Şura televiziya və radiolardakı reklam çarxlarında əcnəbi sözlərin istifadəsinin qarşısını tamamilə alıb.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Şuranın sədri İsmət Səttarov Milli Məclisdə keçirilən "Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi inkişaf strategiyası: Mövcud vəziyyət və perspektivlər" adlı konfransda çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, əvvəllər reklam çarxlarında tez-tez əcnəbi sözlərə rast gəlinirdi.

    İ.Səttarov həmçinin verilişlərdə vəziyyətin qənaətbəxş olmadığını bildirib:

    "Çünki verilişlərin monitorinqi məsələsi var. Hansı ki gün ərzində 800 saatlıq efirə 6 əməkdaş baxır. Lakin dövlət başçısının çıxışından sonra yenidən bu məsələyə baxdıq və süni intellektdən istifadəyə qərar verdik. Demək olar, 40 əcnəbi sözü proqrama daxil etdik və süni intellektə bu istiqamətdə əmr verdik. Hazırda bu layihə test mərhələsindədir".

    İsmət Səttarov Audiovizual Şura Teleradio Azərbaycan dili

    Son xəbərlər

    13:07

    Səfir: Cənubi Koreya Qarabağda kəhrizlərin bərpası ilə bağlı yeni layihələrə hazırdır - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    13:07

    DGK rəsmisi: "Azərbaycan regionda yeni bir logistika modelini yaradır"

    Biznes
    13:05

    Azərbaycanda sahibkarların maliyyə vəsaiti cəlb etməsi asanlaşacaq

    Maliyyə
    13:01

    Bakıda Sənaye Təhlükəsizliyi Zirvəsi keçiriləcək

    Hadisə
    12:58
    Foto

    "Yaşıl Enerji Dəhlizi Enerji Şirkəti" və Böyük Britaniya şirkəti Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Energetika
    12:58

    Gümrü bələdiyyəsinin əməkdaşları barəsində həbs qərarı çıxarılıb

    Region
    12:57

    Zaur Əliyev: "Azərbaycan şaftalı ixracını iki dəfəyə yaxın artırıb"

    ASK
    12:54
    Foto

    Ceyhun Bayramov Abbas Əraqçi ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:52

    Azərbaycanda damazlıq heyvanların idxal rüsumu üzrə azad olunmaları 125 % artıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti