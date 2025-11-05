İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    ABŞ ordusu Rusiya və Çin peyklərinin siqnallarını pozmaq üçün yeni silahlar yerləşdirir

    Digər ölkələr
    • 05 noyabr, 2025
    • 00:46
    ABŞ ordusu Rusiya və Çin peyklərinin siqnallarını pozmaq üçün yeni silahlar yerləşdirir

    ABŞ ordusu Çin və Rusiyaya məxsus kəşfiyyat peyklərinin siqnallarını müvəqqəti pozmaq üçün nəzərdə tutulmuş iki yeni silah sistemini yerləşdirməyə yaxındır.

    "Report"un "Bloomberg" agentliyinə istinadən məlumatına görə, bu barədə ABŞ Kosmik Qüvvələrinin məlumatında bildirilir.

    "Meadowlands" və "Remote Sensing Terminals" (RMT) adlanan yeni sistemlər 2020-ci ildə xidmətə qəbul edilmiş mövcud "Counter Communications System"ə qoşulacaq. Bu sistemlər dünyanın müxtəlif bölgələrində yerləşdiriləcək və artmaqda olan Çin kosmik təhdidinə qarşı yönəldiləcək. Kosmik Qüvvələrin məlumatına görə, iyul ayına olan vəziyyətə əsasən, Çinin orbitdə 1 189-dan çox peyki var və onlardan 510-dan çoxu kəşfiyyat, müşahidə və izləmə məqsədilə istifadə olunur. Bu peyklər Çinə ABŞ-nin aviadaşıyıcılarını, ekspedisiya qüvvələrini və hava birləşmələrini aşkar etməyə imkan verir.

    "L3Harris" şirkəti tərəfindən hazırlanmış "Meadowlands" sistemi bir neçə il qrafikdən geri qalır, lakin bu maliyyə ilində istifadəyə verilməsi gözlənilir. İkinci sistem – RMT isə artıq xaricdə açıqlanmayan məntəqələrdə yerləşdirilib və "məhdud erkən istifadə mərhələsindədir" ki, bu da onu testlər zamanı tətbiq etməyə imkan verir. Pentaqon bu susdurma texnologiyalarının "tamamilə müdafiə xarakterli" olduğunu bildirib. Lakin ekspertlərin fikrincə, bu, ABŞ-nin "açıq şəkildə tanınmış hücum xarakterli əks-kosmik sistemlərinin" sayını bir sistemdən üçə yüksəldir.

    ABŞ Kosmik qüvvələr peyk
