Американские военные развертывают новое оружие для глушения спутников РФ и КНР

Армия США близка к развертыванию двух новых систем вооружений, предназначенных для временного глушения китайских и российских разведывательных спутников.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные американских Космических сил.

Новые системы, названные Meadowlands и Remote Sensing Terminals (RMT), присоединятся к уже существующей системе глушения Counter Communications System, принятой на вооружение в 2020 году. Эти системы будут рассредоточены по всему миру и предназначены для противодействия растущей китайской космической угрозе. По данным Космических сил, по состоянию на июль Китай имеет на орбите более 1 189 спутников, из которых свыше 510 используются для разведки, наблюдения и рекогносцировки. Эти спутники позволяют Китаю обнаруживать американские авианосцы, экспедиционные силы и авиационные формирования.

Система Meadowlands, разработанная L3Harris, отстает от графика на несколько лет, но ожидается, что она будет введена в строй в этом финансовом году. Вторая система, RMT, уже размещается за рубежом в нераскрытых точках и находится на "этапе ограниченного раннего использования", что позволяет применять ее во время тестирования. Пентагон утверждает, что эти технологии глушения являются "чисто оборонительными", в то время как, по словам экспертов, это увеличивает число "открыто признанных наступательных контркосмических систем" США с одной до трех.