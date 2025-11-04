Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Американские военные развертывают новое оружие для глушения спутников РФ и КНР

    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 23:49
    Американские военные развертывают новое оружие для глушения спутников РФ и КНР

    Армия США близка к развертыванию двух новых систем вооружений, предназначенных для временного глушения китайских и российских разведывательных спутников.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные американских Космических сил.

    Новые системы, названные Meadowlands и Remote Sensing Terminals (RMT), присоединятся к уже существующей системе глушения Counter Communications System, принятой на вооружение в 2020 году. Эти системы будут рассредоточены по всему миру и предназначены для противодействия растущей китайской космической угрозе. По данным Космических сил, по состоянию на июль Китай имеет на орбите более 1 189 спутников, из которых свыше 510 используются для разведки, наблюдения и рекогносцировки. Эти спутники позволяют Китаю обнаруживать американские авианосцы, экспедиционные силы и авиационные формирования.

    Система Meadowlands, разработанная L3Harris, отстает от графика на несколько лет, но ожидается, что она будет введена в строй в этом финансовом году. Вторая система, RMT, уже размещается за рубежом в нераскрытых точках и находится на "этапе ограниченного раннего использования", что позволяет применять ее во время тестирования. Пентагон утверждает, что эти технологии глушения являются "чисто оборонительными", в то время как, по словам экспертов, это увеличивает число "открыто признанных наступательных контркосмических систем" США с одной до трех.

    США КНР Россия новое оружие
    ABŞ ordusu Rusiya və Çin peyklərinin siqnallarını pozmaq üçün yeni silahlar yerləşdirir

    Последние новости

    00:46

    Стоимость биткойна опустилась ниже $100 тыс. впервые с 23 июня

    Финансы
    00:39

    "Арсенал" разгромил "Славию", Алияр Агаев показал семь желтых карточек

    Футбол
    00:27

    Ирак отменил поставки нефти "Лукойлу" из-за санкций США

    Другие страны
    00:07
    Фото

    Миллионы избирателей в Нью-Йорке выбирают мэра

    Другие страны
    23:49

    Американские военные развертывают новое оружие для глушения спутников РФ и КНР

    Другие страны
    23:34

    СМИ: В США обсуждают возобновление работы правительства до декабря-января

    Другие страны
    23:20

    Белый дом подтвердил встречу президентов США и Сирии 10 ноября

    Другие страны
    23:12

    Боевики ХАМАС передали Израилю тело еще одного заложника

    Другие страны
    23:01

    Сенат США в 14-й раз не принял законопроект о финансах для правительства

    Другие страны
    Лента новостей