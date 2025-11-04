ABŞ-nin NATO-dakı səfiri Kiyevə səfəri zamanı müharibənin dayandırılmasına çağırıb
- 04 noyabr, 2025
- 11:17
ABŞ-nin NATO-dakı səfiri Mettyu Uitaker Ukraynaya ilk rəsmi səfəri zamanı müharibənin mümkün qədər tez dayandırılmasının vacibliyini bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, diplomat bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
O, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşdüyünü bildirib:
"Ukrayna lideri Volodimir Zelenskini yenidən görməyə şadam - bu dəfə Kiyevdə. Mən bu müharibənin başa çatmalı olduğunu qeyd etdim. Eyni zamanda, ABŞ Prezidenti Donald Trampın səyləri sayəsində əldə ediləcək sülhün yeganə mümkün yol olduğunu bildirdim".
Good to see Ukrainian President @ZelenskyyUa again – this time in Kyiv 🇺🇦. I conveyed that this senseless war must end, and that peace – led by President Trump’s efforts – is the only viable path forward. pic.twitter.com/pzeR0Ycw4b— U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) November 4, 2025