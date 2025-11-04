Посол США при НАТО призвал к прекращению войны во время визита в Киев
- 04 ноября, 2025
- 11:06
Посол США при НАТО Мэттью Уитакер, находящийся с первым официальным визитом в Украине, заявил о необходимости как можно скорее прекратить войну.
Как сообщает Report, об этом дипломат написал в социальной сети X.
Он сообщил о встрече президентом Владимиром Зеленским:
"Рад снова видеть президента Украины Владимира Зеленского – на этот раз в Киеве. Я выразил мнение, что эта бессмысленная война должна завершиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента США Дональда Трампа, является единственным возможным путем вперед", - подчеркнул Уитакер.
Good to see Ukrainian President @ZelenskyyUa again – this time in Kyiv 🇺🇦. I conveyed that this senseless war must end, and that peace – led by President Trump’s efforts – is the only viable path forward. pic.twitter.com/pzeR0Ycw4b— U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) November 4, 2025