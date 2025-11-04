Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Посол США при НАТО призвал к прекращению войны во время визита в Киев

    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 11:06
    Посол США при НАТО призвал к прекращению войны во время визита в Киев

    Посол США при НАТО Мэттью Уитакер, находящийся с первым официальным визитом в Украине, заявил о необходимости как можно скорее прекратить войну.

    Как сообщает Report, об этом дипломат написал в социальной сети X.

    Он сообщил о встрече президентом Владимиром Зеленским:

    "Рад снова видеть президента Украины Владимира Зеленского – на этот раз в Киеве. Я выразил мнение, что эта бессмысленная война должна завершиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента США Дональда Трампа, является единственным возможным путем вперед", - подчеркнул Уитакер.

    Мэттью Уитакер посол НАТО российско-украинская война Владимир Зеленский
    ABŞ-nin NATO-dakı səfiri Kiyevə səfəri zamanı müharibənin dayandırılmasına çağırıb

    Последние новости

    11:33

    В 2026 году финансирование публичных юрлиц в Азербайджане сократится почти на 12%

    Финансы
    11:33

    В Сиязане умер новорожденный ребенок

    Происшествия
    11:31

    Исламские страны интересуются опытом Азербайджана в предотвращении родственных браков

    Социальная защита
    11:26

    Счетная палата выявила дисбаланс между госдолгом и ростом бюджетных доходов

    Финансы
    11:25

    Счетная палата: Почти 70% госнедвижимости Азербайджана остается без арендаторов

    Бизнес
    11:24

    Омер Коджаман: Саммит в Габале подтвердил роль ОТГ как важного международного актора

    Внешняя политика
    11:22

    В Азербайджане задерживается принятие нового закона о приватизации

    Финансы
    11:21

    Пашинян: Конфликт между Арменией и Азербайджаном закончился, но не в наших головах

    В регионе
    11:15
    Видео

    В Бакинском метро начал действовать новый контактный центр

    Инфраструктура
    Лента новостей