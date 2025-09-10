İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal

    ABŞ "MQ-9" PUA-sı ilə bağlı 14,1 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb

    Digər ölkələr
    • 10 sentyabr, 2025
    • 05:54
    ABŞ MQ-9 PUA-sı ilə bağlı 14,1 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb

    ABŞ ordusu "MQ-9" pilotsuz uçan aparatının proqramını daha da təkmilləşdirmək üçün 14,1 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pentaqon öz saytında məlumat yayıb.

    Müqavilə Kaliforniyadan "General Atomics Aeronautical Systems" ilə bağlanıb və özündə MQ-9 platforması ilə bağlı inkişaf, satınalma, modernləşdirmə, texniki dəstək və digər prosesləri ehtiva edir.

    Müqaviləyə bu hərbi texnikanın və xidmətlərin Hindistana, eləcə də potensial olaraq digər xarici ölkələrə satışı daxildir. Müqavilənin 2031-ci ilin sonuna qədər tamamlanacağı gözlənilir.

    MQ-9 pilotsuz uçan aparatı peyk vasitəsi ilə yerdən idarə olunur və müstəqil uçuşlar da həyata keçirə bilir. MQ-9 əsasən yerüstü hədəfləri məhv etmək üçün "AGM-114 Hellfire" raketləri, həmçinin lazer nişangahlı "GBU-12 Paveway II" və peyk vasitəsi ilə idarə olunan "GBU-38 JDAM" tipli yüksək dəqiqliyə malik bombalarla silahlanır.

    Dronun uzunluğu 11 metr, qanadları ilə birgə eni isə 20 metrdir. Turbovintli mühərriki ona yükündən asılı olaraq fasiləsiz 14-41 saat havada qalmağa imkan verir. Pentaqon 2007-ci ilin may ayından başlayaraq Əfqanıstanda və İraqda, həmçinin Somalidə və Yəməndə bu uçan aparatlardan aktiv istifadə edir.

    ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin arsenalında hər birinin qiyməti 17 milyon dollar olan təxminən 200 ədəd MQ-9 mövcuddur.

    США заключили многомиллиардный контракт на разработку беспилотника MQ-9

    Son xəbərlər

    07:07

    Rusiyadakı bütün yapon mərkəzləri bağlanacaq

    Region
    06:53

    İsrailin ABŞ-dəkı səfiri: Doha zərbələri növbəti dəfə məqsədlərinə çata bilər

    Digər ölkələr
    06:15

    Polşa hava limanlarını bağlayıb, ordu döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib

    Digər ölkələr
    05:54

    ABŞ "MQ-9" PUA-sı ilə bağlı 14,1 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb

    Digər ölkələr
    05:17

    BMT: Dünyada artıq çəkili uşaqların sayı iki dəfə artaraq 391 milyona çatıb

    Sağlamlıq
    04:41

    Kamçatka yaxınlığında 5,7 bal gücündə zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    04:33

    "Die Weltwoche": Makron hakimiyyətdə qalmaq ümidi ilə "istəklilərin koalisiyasını" təşviq edir

    Digər ölkələr
    04:15

    Qəzza danışıqları Doha hücumundan sonra dayandırılıb

    Digər ölkələr
    04:08

    Tramp Putinlə yenidən danışacağını bildirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti