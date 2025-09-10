США заключили многомиллиардный контракт на разработку беспилотника MQ-9
Другие страны
- 10 сентября, 2025
- 05:44
Американские военные заключили контракт на 14,1 миллиарда долларов на дальнейшую реализацию программы разведывательно-ударного беспилотника MQ-9.
Как передает Report, об этом сообщает Пентагон на своем сайте.
Контракт с неопределенными сроками и объемами поставок был заключен с компанией General Atomics Aeronautical Systems из Калифорнии. В частности, он предусматривает разработку, закупку, модернизацию, техническое обеспечение и прочие процессы, связанные с платформой MQ-9.
Соглашение включает в себя продажу данной военной техники и услуг Индии, а также потенциально другим иностранным государствам. Исполнение контракта ожидается к концу 2031 года.
