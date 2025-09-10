ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар

    США заключили многомиллиардный контракт на разработку беспилотника MQ-9

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 05:44
    США заключили многомиллиардный контракт на разработку беспилотника MQ-9

    Американские военные заключили контракт на 14,1 миллиарда долларов на дальнейшую реализацию программы разведывательно-ударного беспилотника MQ-9.

    Как передает Report, об этом сообщает Пентагон на своем сайте.

    Контракт с неопределенными сроками и объемами поставок был заключен с компанией General Atomics Aeronautical Systems из Калифорнии. В частности, он предусматривает разработку, закупку, модернизацию, техническое обеспечение и прочие процессы, связанные с платформой MQ-9.

    Соглашение включает в себя продажу данной военной техники и услуг Индии, а также потенциально другим иностранным государствам. Исполнение контракта ожидается к концу 2031 года.

    Пентагон контракт беспилотники
    ABŞ "MQ-9" PUA-sı ilə bağlı 14,1 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb

    Последние новости

    06:55

    Посол Израиля в США: Мы достигнем целей в следующий раз

    Другие страны
    06:18

    Польша закрыла аэропорты из-за предполагаемого вторжения российских беспилотников

    Другие страны
    05:44

    США заключили многомиллиардный контракт на разработку беспилотника MQ-9

    Другие страны
    05:06

    ООН: Число детей с избыточным весом за четверть века удвоилось до 391 млн

    Здоровье
    04:39

    Weltwoche: Макрон продвигает "коалицию желающих" надеясь остаться у власти

    Другие страны
    04:22

    Трамп заявил, что поговорит с Путиным по телефону на этой или следующей неделе

    Другие страны
    03:57

    Недалеко от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    03:19

    Премьер Катара: Переговоры по Газе остановлены после атаки на Доху

    Другие страны
    02:45

    Около 70% опрошенных немцев недовольны действиями канцлера ФРГ

    Другие страны
    Лента новостей