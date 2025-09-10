США заключили многомиллиардный контракт на разработку беспилотника MQ-9

Американские военные заключили контракт на 14,1 миллиарда долларов на дальнейшую реализацию программы разведывательно-ударного беспилотника MQ-9.

Как передает Report, об этом сообщает Пентагон на своем сайте.

Контракт с неопределенными сроками и объемами поставок был заключен с компанией General Atomics Aeronautical Systems из Калифорнии. В частности, он предусматривает разработку, закупку, модернизацию, техническое обеспечение и прочие процессы, связанные с платформой MQ-9.

Соглашение включает в себя продажу данной военной техники и услуг Индии, а также потенциально другим иностранным государствам. Исполнение контракта ожидается к концу 2031 года.