İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    ABŞ Dövlət Departamenti Ər-Riyad üçün pilot təliminə və helikopter xidmətlərinə icazə verib

    Digər ölkələr
    • 02 dekabr, 2025
    • 05:07
    ABŞ Dövlət Departamenti Ər-Riyad üçün pilot təliminə və helikopter xidmətlərinə icazə verib

    ABŞ Dövlət Departamenti Səudiyyə Ərəbistanı üçün pilotların hazırlanması, helikopterlərə xidmət və digər maddi-texniki dəstək üzrə 1 milyard dollar məbləğində xidmətlərin göstərilməsinə icazə verib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Pentaqonun hökumətlərarası müqavilələr çərçivəsində xaricə hərbi texnika və silah satışına məsul olan Təhlükəsizlik sahəsi üzrə Əməkdaşlıq Agentliyi bildirib.

    Açıqlamaya görə, ABŞ Dövlət Departamenti krallıq üçün helikopter pilotlarının təlimi və əlaqəli avadanlıqlara 500 milyon dolların ayrılmasını təsdiqləyib. Söhbət "AH-64E Apache", "CH-47F Chinook", "UH-72A Lakota", "UH-60L Black Hawk" və "UH-60M Black Hawk" helikopterlərindən gedir. ABŞ həmçinin müxtəlif helikopter növləri üçün təxminən 500 milyon dollarlıq texniki xidmətin göstərilməsini təsdiqləyib.

    Bundan əlavə, Dövlət Departamenti Bəhreynə də F-16 təyyarələri üçün 445 milyon dollarlıq texniki xidmət və avadanlıqların təchizatına icazə verib.

    Vaşinqton administrasiyası artıq qərarlar barədə Konqresi məlumatlandırıb. Qanunverici orqanın potensial müqavilələri nəzərdən keçirmək və onları bloklamaq üçün 30 günü var. Pentaqon bu xidmətlərin göstərilməsinin ABŞ-nin döyüş hazırlığına zərər verməyəcəyinə zəmanət verib.

    Dövlət Departamenti Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ
    Госдеп одобрил обучение пилотов и обслуживание вертолетов для Эр-Рияда

    Son xəbərlər

    05:41

    Britaniyanın Baş naziri: Çin milli təhlükəsizliyimizə təhdid yaradır

    Digər ölkələr
    05:07

    ABŞ Dövlət Departamenti Ər-Riyad üçün pilot təliminə və helikopter xidmətlərinə icazə verib

    Digər ölkələr
    04:38

    III Çarlz kiçik qardaşını son kral titullarından məhrum edib

    Digər ölkələr
    04:16

    ABŞ-nin G20-yə sədrliyi dövründə prioritet iqtisadi artımın təşviqi olacaq

    Digər ölkələr
    03:59

    Polşa ABŞ-dən daha 32 "Abrams" tankı alıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Vega-C" raketi Cənubi Koreyanın KOMPSAT-7 peykini orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    03:21

    Türkiyədə yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Region
    02:43

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Dağıdılan hər qəbiristanlığın dəqiq tarixini müəyyən etmişik

    Daxili siyasət
    02:13

    Bolqarıstanda büdcə siyasətinə qarşı genişmiqyaslı etirazlar keçirilir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti