    Госдеп одобрил обучение пилотов и обслуживание вертолетов для Эр-Рияда

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 03:18
    Госдепартамент разрешил возможное предоставление Саудовской Аравии услуг по подготовке пилотов, обслуживанию вертолетов и иной материально-технической поддержке на сумму $1 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

    Как следует из его заявления, внешнеполитическое ведомство США одобрило предоставление королевству услуг на $500 млн по подготовке пилотов вертолетов, а также по обеспечению связанного с этим оборудования. Речь идет о вертолетах AH-64E Apache, CH-47F Chinook, UH-72A Lakota, UH-60L Black Hawk и UH-60M Black Hawk. США также одобрили предоставление королевству услуг стоимостью около $500 млн по техническому обслуживанию вертолетов различного типа.

    Кроме того, Госдеп разрешил предоставление Бахрейну услуг по обслуживанию и оснащению самолетов F-16 на сумму $445 млн.

    Вашингтонская администрация уже уведомила Конгресс об этих решениях. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальных сделок и их возможное блокирование. Пентагон заверил, что предоставление упомянутых услуг не повредит боеготовности США.

    Госдеп США Эр-Рияд вертолеты
