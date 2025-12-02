Госдеп одобрил обучение пилотов и обслуживание вертолетов для Эр-Рияда

Госдепартамент разрешил возможное предоставление Саудовской Аравии услуг по подготовке пилотов, обслуживанию вертолетов и иной материально-технической поддержке на сумму $1 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как следует из его заявления, внешнеполитическое ведомство США одобрило предоставление королевству услуг на $500 млн по подготовке пилотов вертолетов, а также по обеспечению связанного с этим оборудования. Речь идет о вертолетах AH-64E Apache, CH-47F Chinook, UH-72A Lakota, UH-60L Black Hawk и UH-60M Black Hawk. США также одобрили предоставление королевству услуг стоимостью около $500 млн по техническому обслуживанию вертолетов различного типа.

Кроме того, Госдеп разрешил предоставление Бахрейну услуг по обслуживанию и оснащению самолетов F-16 на сумму $445 млн.

Вашингтонская администрация уже уведомила Конгресс об этих решениях. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальных сделок и их возможное блокирование. Пентагон заверил, что предоставление упомянутых услуг не повредит боеготовности США.