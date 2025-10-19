ABŞ-də Trampa qarşı aksiyalarda milyonlarla insan iştirak edib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2025
    • 03:57
    Şənbə günü ABŞ-də "Krallara yox" ("No Kings"- red) tələbi ilə keçirilən kütləvi etiraz aksiyalarında azı 7 milyon insan iştirak edib.

    "Report"un xarici KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Trampın siyasətinə qarşı etiraz aksiyasının təşkilatçıları xəbər verib.

    "Bu gün ABŞ tarixinin ən böyük nümayişlərindən birinə 7 milyona yaxın amerikalı toplaşdı. Bu, iyun ayı ilə müqayisədə 2 milyon nəfər çoxdur. 2 700-dən çox şəhərdə insanlar avtoritarizmə qarşı dinc müqavimətdə birləşmək və bu ölkənin krallara deyil, öz xalqına aid olduğunu bəyan etmək üçün "Krallara yox" etirazları üçün küçələrə çıxdı", - açıqlamada bildirilir.

    В США около 7 млн человек участвовали в протестах против политики Трампа

