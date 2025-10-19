В США около 7 млн человек участвовали в протестах против политики Трампа

Не менее 7 млн человек приняли участие в прошедших в США в субботу массовых протестах под лозунгом No Kings (Нет королям - ред.).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили организаторы акции против политики президента США Дональда Трампа.

"Почти 7 млн американцев собрались сегодня на одну из крупнейших однодневных демонстраций в истории США. Это на 2 млн больше, чем в июне. Более чем в 2,7 тыс. городов люди вышли на мирные протесты No Kings, чтобы вместе оказать ненасильственное сопротивление авторитаризму и заявить, что эта страна принадлежит ее народу, а не королям", - говорится в заявлении.