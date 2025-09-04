ABŞ-də 6 maqnitudada zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 04 sentyabr, 2025
- 02:55
ABŞ-nin Alyaska ştatına aid olan Aleut adaları yaxınlığında 6 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Məlumata görə, yeraltı təkanların episentri 298 minə yaxın insanın yaşadığı Ankoric şəhərindən 1 537 km cənub-qərbdə, zəlzələ ocağı 54 km dərinlikdə yerləşib.
Hələlik dağıntı və tələfat barədə məlumat yoxdur.
