ABŞ-də 6 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 04 sentyabr, 2025
    • 02:55
    ABŞ-nin Alyaska ştatına aid olan Aleut adaları yaxınlığında 6 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, yeraltı təkanların episentri 298 minə yaxın insanın yaşadığı Ankoric şəhərindən 1 537 km cənub-qərbdə, zəlzələ ocağı 54 km dərinlikdə yerləşib.

    Hələlik dağıntı və tələfat barədə məlumat yoxdur.

