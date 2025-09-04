В США произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано у Алеутских островов, принадлежащих американскому штату Аляска.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 1 537 км к юго-западу от города Анкоридж, где проживают порядка 298 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 54 км.