В США произошло землетрясение магнитудой 6,0
Другие страны
- 04 сентября, 2025
- 02:03
Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано у Алеутских островов, принадлежащих американскому штату Аляска.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 1 537 км к юго-западу от города Анкоридж, где проживают порядка 298 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 54 км.
Последние новости
02:34
Армия Израиля заявила о серии ударов по объектам "Хезболлах" в ЛиванеДругие страны
02:03
В США произошло землетрясение магнитудой 6,0Другие страны
01:57
Госдеп: США и Мексика будут сотрудничать в ликвидации наркокартелейДругие страны
01:22
ХАМАС готов отпустить всех заложников в рамках всеобъемлющей сделкиДругие страны
00:44
DM: Правительство Британии снимает частные дома для нелегальных мигрантовДругие страны
00:16
СМИ: На юго-западе Сирии произошел взрывДругие страны
23:45
Число погибших при крушении фуникулера "Глория" в Лиссабоне возросло до 15 - ОБНОВЛЕНОДругие страны
23:39
Трамп пригласил Навроцкого на саммит G20 в 2026 годуДругие страны
23:21