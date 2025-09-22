İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    ABŞ bu həftə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə sanksiyalar tətbiq edə bilər

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2025
    • 21:47
    ABŞ bu həftə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə sanksiyalar tətbiq edə bilər

    ABŞ bu həftənin əvvəlində İsrailin hərbi cinayətləri ilə bağlı araşdırmalara cavab olaraq bütün Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə (BCM) sanksiya tətbiq etməyi düşünür.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" adı açıqlanmayan mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    "ABŞ bu həftənin əvvəlində bütün BCM-yə qarşı sanksiyalar tətbiq etmək imkanını nəzərdən keçirir", - agentlik bildirib.

    Altı mənbə agentliyə deyib ki, yaxın vaxtlarda belə "hüquqi şəxslərə qarşı sanksiyalar" barədə qərar gözlənilir. Adı açıqlanmayan bir ABŞ rəsmisi bütün quruma qarşı sanksiyaların nəzərdən keçirildiyini təsdiqləyib, lakin bu mümkün tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün vaxt çərçivəsini açıqlamayıb.

    Agentliyin məlumatına görə, məhkəmə nümayəndələri mümkün hərtərəfli sanksiyaların nəticələrini müzakirə etmək üçün artıq fövqəladə daxili iclaslar keçiriblər. BCM-ə üzv ölkələrin diplomatları ilə də görüşlər keçirilib.

    Məqalədə vurğulanır ki, bir təşkilat kimi məhkəməyə tətbiq edilən sanksiyalar onun işçilərinin maaşlarını ödəmək imkanından tutmuş bank hesablarına və kompüterlərindəki standart ofis proqramlarına çıxışa kimi əsas gündəlik əməliyyatlarına təsir göstərə bilər.

    ABŞ İsrail Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi
    Reuters: США могут ввести санкции против МУС уже на этой неделе
    Reuters: US could hit entire International Criminal Court with sanctions soon

    Son xəbərlər

    21:52

    Asip Kaya: Naxçıvan Azərbaycanla Türkiyə arasında önəmli ticarət qapısıdır

    Xarici siyasət
    21:51

    Tramp Zelenski ilə sentyabrın 23-də görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:47

    ABŞ bu həftə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə sanksiyalar tətbiq edə bilər

    Digər ölkələr
    21:25

    Britaniya XİN başçısı NATO ilə Rusiya arasında birbaşa qarşıdurmanın riskindən danışıb

    Digər ölkələr
    21:24

    "ACWA Power": Azərbaycanın "yaşıl energetika"dakı resurs potensialı daxili tələbatı üstələyir

    Energetika
    21:23

    Sitalçayda avtomobil beton arakəsməyə çırpılıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    21:10
    Foto

    Məhkəmədə Xocalı soyqırımı, Qarakənd faciəsi və digər cinayətlərlə bağlı sənədlər elan edilib

    Hadisə
    21:06

    Ələtdə hava limanının açılış tarixi açıqlanıb

    İnfrastruktur
    21:00

    Özbəkistanda toylarda pul paylamaq və çoxlu qonaq dəvət etmək qadağan edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti