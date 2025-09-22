Reuters: США могут ввести санкции против МУС уже на этой неделе

США рассматривают возможность ввести санкции против всего Международного уголовного суда (МУС) уже на этой неделе в ответ на расследования предполагаемых военных преступлений Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

"США рассматривают возможность введения санкций уже на этой неделе против всего МУС", - отмечает агентство.

Шесть источников сообщили агентству, что решение о подобных "санкциях в отношении юридических лиц" ожидается в ближайшее время. Один неназванный американский чиновник подтвердил, что рассматривается возможность введения санкций в отношении всего учреждения, но не уточнил сроки внедрения возможных мер.

Также по данным агентства, представители суда уже провели экстренные внутренние совещания для обсуждения последствий возможных всеобщих санкций. Отмечается, что также состоялись встречи с дипломатами государств-членов МУC.

Санкции, применяемые к суду как к организации, могут повлиять на его основные ежедневные операции: от способности выплачивать зарплату своим сотрудникам до доступа к банковским счетам и обычному офисному программному обеспечению на его компьютерах, говорится в статье.