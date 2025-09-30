ABŞ ağac və ağac məmulatlarına rüsumlar tətbiq edib
- 30 sentyabr, 2025
- 08:49
ABŞ Prezidenti Donald Tramp ölkəyə idxal olunan ağac və bir sıra ağac məmulatlarına gömrük rüsumlarının tətbiqi barədə göstəriş verib.
"Report"un məlumatına görə, müvafiq sənədləri Ağ Evin mətbuat xidməti dərc edib.
Məlumata görə, ağac idxalına, o cümlədən iynəyarpaqlı ağaclara malın dəyərinə mütənasib olaraq 10 % rüsum tətbiq olunacaq. Bəzi mebel növlərinə, o cümlədən mətbəx mebellərinə 25 % tariflər tətbiq ediləcək.
Yeni tədbirlər oktyabrın 14-dən qüvvəyə minəcək. Tariflər 2026-cı il yanvarın 1-dən sonra artırıla bilər.
Avqustun 22-də Tramp Vaşinqton administrasiyasının digər ölkələrdən ABŞ-yə mebel idxalı ilə bağlı araşdırma apardığını açıqlayıb. Prezident o vaxt deyib ki, araşdırmalardan sonra bu məhsullara tariflər tətbiq olunacaq. Dövlət başçısı əmin olduğunu bildirib ki, bu, mebel biznesini Şimali Karolina, Cənubi Karolina, Miçiqan və digər ştatlara qaytaracaq.
ABŞ-yə ən böyük mebel ixracatçıları Vyetnam, Kanada, Çin və Meksikadır.