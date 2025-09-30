США ввели пошлины на поставки древесины и изделий из нее

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 07:46
    Американский президент Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на поставки в США древесины и некоторых видов изделий из нее.

    Как передает Report, соответствующие документы опубликовала пресс-служба Белого дома.

    Согласно данным, 10-процентные пошлины, пропорциональные стоимости товара, коснутся поставок древесины, в том числе хвойных пород. Тарифы в размере 25% будут действовать в отношении некоторых видов мебели, включая кухонную.

    Новые меры вступают в силу 14 октября. Предусмотрена возможность повышения пошлин после 1 января 2026 года.

    Трамп 22 августа заявил, что вашингтонская администрация проводит расследование в отношении поставок мебели из других стран в США. Как он тогда отметил, по итогам разбирательства эта продукция будет обложена пошлинами. Глава государства выразил уверенность в том, что "это вернет мебельный бизнес в Северную Каролину, Южную Каролину, Мичиган и другие штаты".

    В число крупнейших экспортеров мебели в США входят Вьетнам, Канада, Китай и Мексика.

