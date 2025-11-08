Tarixi Zəfərin 5 ili: Qələbə sevincini yaşayan xalqın qürur səsi - VİDEOREPORTAJ
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 19:35
Azərbaycan xalqı Vətən müharibəsində qazanılmış şanlı Qələbənin beşinci ildönümünü böyük fəxr və qürurla qeyd edir.
"Report" qələbə sevincini yaşayan insanlarla həmsöhbət olub.
Videomaterialı təqdim edirik:
Tarixi Zəfərin 5 ili: Qələbə sevincini yaşayan xalqın qürur səsi - VİDEOREPORTAJ
Videoqraf: Bəşir Əli
Son xəbərlər
20:27
Boliviyanın yeni Prezidenti Rodriqo Pas and içibDigər ölkələr
20:17
Foto
Xankəndidə Zəfər atəşfəşanlığı - YENİLƏNİBDaxili siyasət
20:11
Foto
Azərbaycan üzgüçüsü VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bürünc medal qazanıbFərdi
20:08
Foto
ABŞ-də azərbaycanlılar Zəfər Günü münasibətilə yürüş təşkil ediblərDiaspor
20:05
Braziliyada tornado nəticəsində ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
19:59
Foto
Azərbaycanın iki cüdoçusu VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİBFərdi
19:49
Bakıda bir dam altında tikilən müxtəlif obyektlərdə yanğın olubHadisə
19:41
Video
Hərbi paradda DTX-nin xüsusi təyinatlılarından ibarət heyət də keçid edibHərbi
19:39
Foto