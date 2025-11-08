Tarixi Zəfərin 5 ili: Qələbə sevincini yaşayan xalqın qürur səsi - VİDEOREPORTAJ

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 19:35
    Azərbaycan xalqı Vətən müharibəsində qazanılmış şanlı Qələbənin beşinci ildönümünü böyük fəxr və qürurla qeyd edir.

    "Report" qələbə sevincini yaşayan insanlarla həmsöhbət olub.

    Videomaterialı təqdim edirik:

    Videoqraf: Bəşir Əli

    Пять лет Исторической Победы: гордость, единство, радость народа - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

