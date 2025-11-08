Пять лет Исторической Победы: гордость, единство, радость народа - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
- 08 ноября, 2025
- 19:49
Азербайджанский народ с большой гордостью и чувством достоинства отмечает пятую годовщину славной Победы в Отечественной войне.
Report побеседовал с людьми, разделяющими радость Победы.
Представляем данный видеоматериал:
Видеограф: Башир Али
