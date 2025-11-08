Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Пять лет Исторической Победы: гордость, единство, радость народа - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 19:49
    Пять лет Исторической Победы: гордость, единство, радость народа - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

    Азербайджанский народ с большой гордостью и чувством достоинства отмечает пятую годовщину славной Победы в Отечественной войне.

    Report побеседовал с людьми, разделяющими радость Победы.

    Представляем данный видеоматериал:

    Пять лет Исторической Победы: гордость, единство, радость народа - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

    Видеограф: Башир Али

