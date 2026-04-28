Şabran, Ağsu, Quba, Xaçmaz və Astara rayonlarında çayların üzərində mühafizə bəndləri tikiləcək
Daxili siyasət
- 28 aprel, 2026
- 12:20
Şabran, Ağsu, Quba, Xaçmaz və Astara rayonlarında çayların üzərində mühafizə bəndləri tikiləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu məsələ Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla təsdiqlənmiş Bakı şəhərində və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində güclü leysan yağışları və yaranan sel suları nəticəsində dəymiş zərərin fəsadlarının aradan qaldırılması ilə bağlı görüləcək işlərin siyahısına daxil edilib.
Siyahıya əsasən, Şabranda Dəvəçiçayda, Ağsudakı Ağsuçayın Maşadqanlı kəndi və şəhər ərazisindən keçən hissələrində, Qubadakı Qaraçayda, Xaçmazdakı Qusarçayda və Qaraçayda, Astaradakı Pensərçayda daş və beton bəndlər quraşdırılacaq.
