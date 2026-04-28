В пяти районах Азербайджана построят дамбы на реках

В ряде районов Азербайджана будут построены защитные дамбы на реках для предотвращения негативных последствий селевых потоков и наводнений.

Как сообщает Report, соответствующие работы предусмотрены распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором утвержден перечень мер по ликвидации последствий сильных ливней и селевых потоков в Баку и регионах страны.

Согласно документу, защитные каменные и бетонные дамбы будут возведены в Шабранском районе на реке Давачичай, на реке Агсучай (Агсуинский район), на реке Гарачай (Губинский район), на реках Гусарчай и Гарачай (Хачмазский район), а также на реке Пенсерчай (Астаринский район).