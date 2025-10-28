İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Qızıl Kəngərli kəndində aqrar istehsalat klasterinin yaradılması üzrə işçi qrupu formalaşdırılıb

    Daxili siyasət
    • 28 oktyabr, 2025
    • 10:41
    Qızıl Kəngərli kəndində aqrar istehsalat klasterinin yaradılması üzrə işçi qrupu formalaşdırılıb

    Azad edilmiş ərazilərdə əməkdaşlıq çərçivəsində Ağdam rayonunun Qızıl Kəngərli kəndində Belarus tərəfi ilə birgə agroşəhər layihəsi üzərində işlər davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazirin müavini Samir Şərifov Azərbaycan-Belarus Hökumətlərarası Komissiyasının 15-ci iclasında məlumat verib.

    S.Şərifov baş planın təsdiqləndiyi və aqrar istehsalat klasterinin yaradılması üzrə işçi qrupun formalaşdırıldığını qeyd edib.

    Eyni zamanda farmasevtika sahəsində Belarus texnologiyasının Azərbaycan ərazisində tətbiqi, dərman və vaksinlərin yerli istehsalına dair əməkdaşlıq istiqamətində müzakirələr yekunlaşma mərhələsində olduğu bildirilib.

    Qızıl Kəngərli kəndi aqrar istehsalat Belarus Samir Şərifov Hökumətlərarası Komissiya
    В селе Гызыл Кенгерли сформирована рабочая группа по созданию аграрно-производственного кластера

    Son xəbərlər

    11:03

    Vüsal Qurbanov: "Süni intellekt əsaslı nəzarət sığortanın yeni standartları olacaq"

    Maliyyə
    11:01

    Futbol və əyləncə bir arada – "CityNet TV"dən "Digiturk" paketinə xüsusi endirim!

    Biznes
    11:00

    Martin Ryanın məhkəməsində: Fransa xüsusi xidmət orqanı İran və Rusiyanın Azərbaycandakı fəaliyyəti ilə maraqlanıb

    Hadisə
    10:59

    Azərbaycan millisinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunları üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    10:59

    KİV: Əfqanıstan və Pakistanın İstanbuldakı danışıqları nəticəsiz başa çatıb

    Digər ölkələr
    10:58
    Foto

    İlham Əliyev Sabirabadda aqrokimyəvi vasitələrin istehsalı müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanış olub

    Daxili siyasət
    10:55

    Ucarda yük maşını aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    10:49

    AMB rəsmisi: "Türk dövlətlərinin sığorta sektorunda birgə fəaliyyətinə geniş imkanlar var"

    Maliyyə
    10:43
    Foto

    AXC-nin buraxdığı ilk markalar beynəlxalq səviyyədə qeydiyyatdan keçirilib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti