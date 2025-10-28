В селе Гызыл Кенгерли сформирована рабочая группа по созданию аграрно-производственного кластера
Внутренняя политика
- 28 октября, 2025
- 11:28
Азербайджан и Беларусь продолжают совместную работу над проектом агрогорода в Агдамском районе.
Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов на 15-м заседании Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью.
По его словам, утвержден генеральный план проекта, а также сформирована рабочая группа по созданию аграрно-производственного кластера в селе Гызыл Кенгерли.
Кроме того, Шарифов отметил, что переговоры по внедрению белорусских технологий в фармацевтической сфере, а также по организации производства лекарственных средств и вакцин в Азербайджане находятся на завершающем этапе.
