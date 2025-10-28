Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В селе Гызыл Кенгерли сформирована рабочая группа по созданию аграрно-производственного кластера

    Внутренняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 11:28
    В селе Гызыл Кенгерли сформирована рабочая группа по созданию аграрно-производственного кластера

    Азербайджан и Беларусь продолжают совместную работу над проектом агрогорода в Агдамском районе.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов на 15-м заседании Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью.

    По его словам, утвержден генеральный план проекта, а также сформирована рабочая группа по созданию аграрно-производственного кластера в селе Гызыл Кенгерли.

    Кроме того, Шарифов отметил, что переговоры по внедрению белорусских технологий в фармацевтической сфере, а также по организации производства лекарственных средств и вакцин в Азербайджане находятся на завершающем этапе.

    Самир Шарифов межправкомиссия агрогород Агдамский район
    Qızıl Kəngərli kəndində aqrar istehsalat klasterinin yaradılması üzrə işçi qrupu formalaşdırılıb
    Azerbaijan, Belarus advance agro-town project in Gizil Kangarli village

    Последние новости

    12:27

    В Баку пройдет фестиваль "Цвет разнообразия"

    Религия
    12:25
    Фото

    Президент Ильхам Алиев открыл предприятие по переработке ячменя Promalt в Имишли

    Внутренняя политика
    12:22
    Фото

    На станции метро "Улдуз" создан мемориал жертвам трагедии 1995 года

    Внутренняя политика
    12:14

    В Грузии оппозиционные депутаты вернулись в парламент после годичного перерыва

    В регионе
    12:13

    В Киев прибыл глава МИД Нидерландов

    Другие страны
    12:11

    Улугбек Хасанов: Узбекистан разрабатывает национальную стратегию страхования от природных катастроф

    Финансы
    12:09

    Роман Андарак: Азербайджан оказал гумпомощь энергосистеме Украины на 15 млн долларов

    В регионе
    12:03
    Фото

    Президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде

    Внутренняя политика
    11:58
    Фото
    Видео

    В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Мубаризом Шахмуровым

    Внутренняя политика
    Лента новостей