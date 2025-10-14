Ombudsmanın nümayəndələri Ağdərədə aşkarlanan kütləvi məzarlıqda araşdırma aparıb
Daxili siyasət
- 14 oktyabr, 2025
- 17:06
Ombudsman Aparatının əməkdaşları Müqalib Mahmudov və Sevinc Şener Ağdərə rayonunun Ballıqaya kəndi ərazisində aşkarlanan kütləvi məzarlıqda müvafiq araşdırma apararaq faktoloji materiallar toplayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ombudsman Aparatı məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, məzarlıqlardan toplanmış materiallar əsasında monitorinqin nəticələrinə dair müvafiq hesabat hazırlanaraq ictimaiyyətə və beynəlxalq təşkilatlara təqdim ediləcək.
Xatırladaq ki, Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının topladığı məlumatlar və şahid ifadələri əsasında həmin ərazidə Azərbaycan hərbi qulluqçularına aid olduğu ehtimal edilən 10-dan çox insan qalığı aşkarlanıb.
