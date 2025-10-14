İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Ombudsmanın nümayəndələri Ağdərədə aşkarlanan kütləvi məzarlıqda araşdırma aparıb

    Daxili siyasət
    • 14 oktyabr, 2025
    • 17:06
    Ombudsmanın nümayəndələri Ağdərədə aşkarlanan kütləvi məzarlıqda araşdırma aparıb

    Ombudsman Aparatının əməkdaşları Müqalib Mahmudov və Sevinc Şener Ağdərə rayonunun Ballıqaya kəndi ərazisində aşkarlanan kütləvi məzarlıqda müvafiq araşdırma apararaq faktoloji materiallar toplayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ombudsman Aparatı məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, məzarlıqlardan toplanmış materiallar əsasında monitorinqin nəticələrinə dair müvafiq hesabat hazırlanaraq ictimaiyyətə və beynəlxalq təşkilatlara təqdim ediləcək.

    Xatırladaq ki, Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının topladığı məlumatlar və şahid ifadələri əsasında həmin ərazidə Azərbaycan hərbi qulluqçularına aid olduğu ehtimal edilən 10-dan çox insan qalığı aşkarlanıb.

    Представители омбудсмена осмотрели массовое захоронение в Агдере
    Reps of Azerbaijan's ombudsperson inspect mass grave in Azerbaijan's Aghdara

    

    

