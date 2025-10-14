Представители омбудсмена осмотрели массовое захоронение в Агдере
- 14 октября, 2025
- 17:30
Сотрудники Аппарата омбудсмена Азербайджана осмотрели найденное в селе Баллыгая Агдеринского района массовое захоронение и собрали фактологические материалы.
Как сообщили Report в Аппарате омбудсмена, на основе материалов будет подготовлен соответствующий отчет, который планируется представить общественности и международным организациям.
Напомним, ранее Государственная комиссия по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников сообщила об обнаружении останков более 10 человек, предположительно азербайджанских военнослужащих в Агдере.
