    Представители омбудсмена осмотрели массовое захоронение в Агдере

    Внутренняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 17:30
    Представители омбудсмена осмотрели массовое захоронение в Агдере

    Сотрудники Аппарата омбудсмена Азербайджана осмотрели найденное в селе Баллыгая Агдеринского района массовое захоронение и собрали фактологические материалы.

    Как сообщили Report в Аппарате омбудсмена, на основе материалов будет подготовлен соответствующий отчет, который планируется представить общественности и международным организациям.

    Напомним, ранее Государственная комиссия по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников сообщила об обнаружении останков более 10 человек, предположительно азербайджанских военнослужащих в Агдере.

