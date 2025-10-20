Naxçıvanda nazir müavini vəzifəsindən azad edilib
Daxili siyasət
- 20 oktyabr, 2025
- 15:38
Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) kənd təsərrüfatı nazirinin müavini Xəyalə Dadaşova tutduğu vəzifədən azad edilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin birinci müavini Bəxtiyar Məmmədov oktyabrın 20-də bununla bağlı sərəncam imzalayıb.
Son xəbərlər
16:20
Sabah Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz kəsiləcəkEnergetika
16:18
Sibiqa: Ukrayna enerji resurslarının alternativ tədarükü yollarını inkişaf etdirməyə hazırdırDigər ölkələr
16:18
"Barselona" Fransa klubunun futbolçusu ilə maraqlanırFutbol
16:13
Paşinyan Roma Papası ilə Azərbaycanla sülhü müzakirə edibRegion
16:08
Güc strukturları Gümrü merini bələdiyyə binasından çıxarıb - YENİLƏNİB-3Region
16:04
Qala qəsəbəsində bir nəfər süni göldə batıbHadisə
16:01
HƏMAS-ın nümayəndə heyəti Qahirədə Qəzzada atəşkəs üzrə vasitəçilərlə görüşəcəkDigər ölkələr
15:58
"Bakcell" bu həftə 1 avtomobil, 7 "iPhone 17" hədiyyə edəcək!İKT
15:55
Foto