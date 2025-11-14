Keçmiş məcburi köçkün: Otuz illik əziyyətdən sonra yurdumuza qayıdırıq
Daxili siyasət
- 14 noyabr, 2025
- 06:49
Otuz ildə çox əziyyətlər çəkdik. Şükür Allaha, yurdumuza qayıdırıq
"Report" xəbər verir ki, bunları Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə qayıdan keçmiş məcburi köçkün Şamil Məmmədov deyib.
"Allah hamıdan razı olsun. Xüsusən torpaqlarımızın azad edilməsi üçün can vermiş şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə, veteranlarımıza can sağlığı versin. Bizim qayıtmağımıza onlar səbəbkar oldular. Yolumuzu gözləyən kəndimizə qayıtmağımıza səbəbkar və yardımçı olan hər kəsə təşəkkür edirəm", - o deyib.
Qeyd edək ki, bu gün Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə 41 ailə - 110 nəfər köçürülüb.
Ağalı kəndinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Son xəbərlər
07:51
ABŞ və Argentina ticarət və investisiyaları artırmağı razılaşdırıblarDigər ölkələr
07:17
Serbiya AES-in tədqiqatları üçün 30 milyon avro ayırıbDigər ölkələr
06:49
Keçmiş məcburi köçkün: Otuz illik əziyyətdən sonra yurdumuza qayıdırıqDaxili siyasət
06:40
Ağalı sakini: Prezidentə, xalqımıza minnətdaram ki, bu günü bizə nəsib olduDaxili siyasət
06:35
Foto
Zəngilanın Ağalı kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıbDaxili siyasət
06:21
Mbappe futbol tarixində Peledən sonra 400 qol vuran ən gənc oyunçu olubFutbol
05:55
ABŞ-nin təyyarədaşıyan gəmisi yaxın günlərdə Venesuela sahillərinə yaxınlaşacaqDigər ölkələr
05:17
Suriyanın təhlükəsizlik qüvvələri Əs-Suveydada silahlıların hücumlarını dəf edibDigər ölkələr
04:47