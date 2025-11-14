Шамиль Мамедов: Мы возвращаемся в родное село Агалы

За тридцать лет мы многое пережили. Слава Аллаху, мы возвращаемся на родную землю.

Как передает Report, об этом заявил бывший вынужденный переселенец Шамиль Мамедов, возвращающийся в село Агалы Зангеланского района.

"Благодарю президента и наш народ за то, что подарили нам этот день. Я рад возвращению в наше село. Да упокоит Всевышний души наших шехидов и дарует здоровья ветеранам. Пусть Аллах хранит наше государство и народ, благодаря которым мы можем вернуться домой. Радости моей нет предела, потому что я возвращаюсь на свою землю, в свой дом", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня в село Агалы Зангиланского района были переселены 41 семья - 110 человек.