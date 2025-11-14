Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Шамиль Мамедов: Мы возвращаемся в родное село Агалы

    Внутренняя политика
    • 14 ноября, 2025
    • 07:17
    Шамиль Мамедов: Мы возвращаемся в родное село Агалы

    За тридцать лет мы многое пережили. Слава Аллаху, мы возвращаемся на родную землю.

    Как передает Report, об этом заявил бывший вынужденный переселенец Шамиль Мамедов, возвращающийся в село Агалы Зангеланского района.

    "Благодарю президента и наш народ за то, что подарили нам этот день. Я рад возвращению в наше село. Да упокоит Всевышний души наших шехидов и дарует здоровья ветеранам. Пусть Аллах хранит наше государство и народ, благодаря которым мы можем вернуться домой. Радости моей нет предела, потому что я возвращаюсь на свою землю, в свой дом", - подчеркнул он.

    Отметим, что сегодня в село Агалы Зангиланского района были переселены 41 семья - 110 человек.

    Шамиль Мамедов бывшие вынужденные переселенцы Село Агалы
    Keçmiş məcburi köçkün: Otuz illik əziyyətdən sonra yurdumuza qayıdırıq

    Последние новости

    07:48

    СМИ: Baidu в 2026 году выпустит ИИ-чип нового поколения Kunlun M100

    ИКТ
    07:17

    Шамиль Мамедов: Мы возвращаемся в родное село Агалы

    Внутренняя политика
    06:44

    Житель Агалы: Я благодарен нашему президенту и нашему народу за то, что они подарили нам этот день

    Внутренняя политика
    06:35
    Фото

    В село Агалы Зангиланского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:25

    США и Аргентина договорились о наращивании торговли и инвестиций

    Другие страны
    05:47

    Сербия выделила €30 млн на исследования АЭС

    Другие страны
    05:19

    AP: Авианосец США Gerald R. Ford в ближайшие дни подойдет к берегам Венесуэлы

    Другие страны
    04:50

    Силы безопасности Сирии отразили несколько нападений в Эс-Сувейде

    Другие страны
    04:23

    Хегсет объявил о начале операции по борьбе с наркокартелями

    Другие страны
    Лента новостей