Шамиль Мамедов: Мы возвращаемся в родное село Агалы
Внутренняя политика
- 14 ноября, 2025
- 07:17
За тридцать лет мы многое пережили. Слава Аллаху, мы возвращаемся на родную землю.
Как передает Report, об этом заявил бывший вынужденный переселенец Шамиль Мамедов, возвращающийся в село Агалы Зангеланского района.
"Благодарю президента и наш народ за то, что подарили нам этот день. Я рад возвращению в наше село. Да упокоит Всевышний души наших шехидов и дарует здоровья ветеранам. Пусть Аллах хранит наше государство и народ, благодаря которым мы можем вернуться домой. Радости моей нет предела, потому что я возвращаюсь на свою землю, в свой дом", - подчеркнул он.
Отметим, что сегодня в село Агалы Зангиланского района были переселены 41 семья - 110 человек.
Последние новости
07:48
СМИ: Baidu в 2026 году выпустит ИИ-чип нового поколения Kunlun M100ИКТ
07:17
Шамиль Мамедов: Мы возвращаемся в родное село АгалыВнутренняя политика
06:44
Житель Агалы: Я благодарен нашему президенту и нашему народу за то, что они подарили нам этот деньВнутренняя политика
06:35
Фото
В село Агалы Зангиланского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцевВнутренняя политика
06:25
США и Аргентина договорились о наращивании торговли и инвестицийДругие страны
05:47
Сербия выделила €30 млн на исследования АЭСДругие страны
05:19
AP: Авианосец США Gerald R. Ford в ближайшие дни подойдет к берегам ВенесуэлыДругие страны
04:50
Силы безопасности Сирии отразили несколько нападений в Эс-СувейдеДругие страны
04:23