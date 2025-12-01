İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Laçının işğaldan azad olunmasının növbəti ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 01 dekabr, 2025
    • 08:01
    İlham Əliyev Laçının işğaldan azad olunmasının növbəti ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sosial media hesablarında Laçın şəhərinin işğaldan azad olunmasının növbəti ildönümü münasibətilə paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

    "Zəfər Tariximiz: 1 Dekabr 2020-ci il Laçın".

    Video
    Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Лачына от оккупации
    Video
    President Ilham Aliyev shares post on anniversary of liberation of Lachin from occupation

