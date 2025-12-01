İlham Əliyev Laçının işğaldan azad olunmasının növbəti ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
Daxili siyasət
- 01 dekabr, 2025
- 08:01
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sosial media hesablarında Laçın şəhərinin işğaldan azad olunmasının növbəti ildönümü münasibətilə paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Zəfər Tariximiz: 1 Dekabr 2020-ci il Laçın".
