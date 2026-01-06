İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    "Neftçi" klubu qış təlim-məşq toplanışına start verib

    Futbol
    • 06 yanvar, 2026
    • 14:34
    Neftçi klubu qış təlim-məşq toplanışına start verib

    "Neftçi" klubu qış təlim-məşq toplanışına start verib.

    "Report"un paytaxt təmsilçisinə istinadən məlumatına görə, yanvarın 4-də BƏƏ-yə yola düşən komanda paytaxt Əbu-Dabidə ilk məşqə çıxıb.

    "Neftçi" BƏƏ-də 3 yoxlama matçı keçirəcək. Komanda yanvarın 9-da "Kayrat" (Qazaxıstan), 13-də "Piramids" (Misir), 16-da isə "Çenqdu Ronqçenq" (Çin) klubları ilə üz-üzə gələcək.

    Qeyd edək ki, "Neftçi"nin toplanışı yanvarın 17-dək davam edəcək.

    "Neftçi" klubu BƏƏ Təlim-məşq toplanışı yoxlama matçı

    Son xəbərlər

    14:56

    "Liverpul" 17 yaşlı futbolçu transfer edib

    Futbol
    14:54

    İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin rəhbərliyinə ödənişlər kəskin azalıb

    Maliyyə
    14:50

    ABŞ-dən olan basketbolçu: "Azərbaycanda özümü sübut etmək istəyirəm"

    Komanda
    14:48
    Foto

    ASCO-nun "Murovdağ" gəmisi əsaslı təmir olunub

    İnfrastruktur
    14:47

    Bayram günlərində Azərbaycanda 1 milyon manatdan çox sığorta zərəri qeydə alınıb

    Biznes
    14:44

    "Şamaxı" Azərbaycan millisi ilə yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    14:44
    Foto

    Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Kiçik və Orta Müəssisələrin İnkişafı Qurumunun sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    14:39

    İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin zərəri 35 % azalıb

    Maliyyə
    14:34
    Foto

    "Neftçi" klubu qış təlim-məşq toplanışına start verib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti