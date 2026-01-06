"Neftçi" klubu qış təlim-məşq toplanışına start verib
Futbol
- 06 yanvar, 2026
- 14:34
"Neftçi" klubu qış təlim-məşq toplanışına start verib.
"Report"un paytaxt təmsilçisinə istinadən məlumatına görə, yanvarın 4-də BƏƏ-yə yola düşən komanda paytaxt Əbu-Dabidə ilk məşqə çıxıb.
"Neftçi" BƏƏ-də 3 yoxlama matçı keçirəcək. Komanda yanvarın 9-da "Kayrat" (Qazaxıstan), 13-də "Piramids" (Misir), 16-da isə "Çenqdu Ronqçenq" (Çin) klubları ilə üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, "Neftçi"nin toplanışı yanvarın 17-dək davam edəcək.
Son xəbərlər
14:56
"Liverpul" 17 yaşlı futbolçu transfer edibFutbol
14:54
İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin rəhbərliyinə ödənişlər kəskin azalıbMaliyyə
14:50
ABŞ-dən olan basketbolçu: "Azərbaycanda özümü sübut etmək istəyirəm"Komanda
14:48
Foto
ASCO-nun "Murovdağ" gəmisi əsaslı təmir olunubİnfrastruktur
14:47
Bayram günlərində Azərbaycanda 1 milyon manatdan çox sığorta zərəri qeydə alınıbBiznes
14:44
"Şamaxı" Azərbaycan millisi ilə yoxlama oyunu keçirəcəkFutbol
14:44
Foto
Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Kiçik və Orta Müəssisələrin İnkişafı Qurumunun sədri ilə görüşübXarici siyasət
14:39
İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin zərəri 35 % azalıbMaliyyə
14:34
Foto