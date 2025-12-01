Явка на парламентских выборах в Кыргызстане составила почти 37% В регионе

Фото В Баку на большинстве основных улиц и проспектов затруднено движение транспорта Инфраструктура

В Китае разработали технологию получения питьевой воды из воздуха Наука и образование

Видео Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Лачына от оккупации Внутренняя политика

В бакинском метро устранили неисправность с напряжением - ОБНОВЛЕНО Инфраструктура

Около 25,5 тысяч граждан Кыргызстана за рубежом проголосовали на выборах в парламент В регионе

AFP: Встреча Путина и Уиткоффа пройдет 2 декабря Другие страны

В Японии на сталелитейном заводе в произошел взрыв Другие страны