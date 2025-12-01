Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Лачына от оккупации
Внутренняя политика
- 01 декабря, 2025
- 08:01
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в соцсетях публикацией по случаю очередной годовщины освобождения Лачына от оккупации.
Report представляет публикацию:
Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Лачына от оккупации
Последние новости
08:41
Явка на парламентских выборах в Кыргызстане составила почти 37%В регионе
08:20
Фото
В Баку на большинстве основных улиц и проспектов затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:16
В Китае разработали технологию получения питьевой воды из воздухаНаука и образование
08:01
Видео
Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Лачына от оккупацииВнутренняя политика
07:50
В бакинском метро устранили неисправность с напряжением - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
07:18
Около 25,5 тысяч граждан Кыргызстана за рубежом проголосовали на выборах в парламентВ регионе
06:47
AFP: Встреча Путина и Уиткоффа пройдет 2 декабряДругие страны
06:08
В Японии на сталелитейном заводе в произошел взрывДругие страны
05:39