    Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Лачына от оккупации

    Внутренняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 08:01
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в соцсетях публикацией по случаю очередной годовщины освобождения Лачына от оккупации.

    Report представляет публикацию:

    Видео
    İlham Əliyev Laçının işğaldan azad olunmasının növbəti ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
    Видео
    President Ilham Aliyev shares post on anniversary of liberation of Lachin from occupation
