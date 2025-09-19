İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev: Azərbaycan antisemitizmin, etnik-dini dözümsüzlüyün olmadığı nadir məkanlardan biridir

    Daxili siyasət
    • 19 sentyabr, 2025
    • 17:37
    İlham Əliyev: Azərbaycan antisemitizmin, etnik-dini dözümsüzlüyün olmadığı nadir məkanlardan biridir
    İlham Əliyev

    Müasir dünyada Azərbaycan antisemitizmin, ksenofobiya və etnik-dini dözümsüzlüyün mövcud olmadığı nadir məkanlardan biridir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın yəhudi icmasına yəhudi xalqının yeni il bayramı – Roş ha-Şana münasibətilə təbrikində deyilir.

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, mədəni müxtəlifliyin qorunub saxlanılması, etnik azlıqların dil və mədəniyyətinin inkişafı, multikultural dəyərlərin təşviqi Azərbaycanda həyata keçirilən dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir:

    "Yəhudiəsilli vətəndaşlarımız ictimai-siyasi həyatın bütün sahələrində yaxından iştirak edir, cəmiyyətimizdə milli-mənəvi həmrəyliyin daha da gücləndirilməsi, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması işinə layiqli töhfələr verirlər".

    Azərbaycan Azərbaycanın yəhudi icması
    Ильхам Алиев: Азербайджан - одно из редких мест, где нет антисемитизма, ксенофобии, этнической и религиозной нетерпимости
    Ilham Aliyev: Azerbaijan stands as one of few places free from antisemitism, xenophobia, and ethno-religious intolerance

