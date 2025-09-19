Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев: Азербайджан - одно из редких мест, где нет антисемитизма, ксенофобии, этнической и религиозной нетерпимости

    Внутренняя политика
    • 19 сентября, 2025
    • 17:45
    В современном мире Азербайджан является одним из редких мест, где отсутствуют антисемитизм, ксенофобия и этническая и религиозная нетерпимость.

    Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении президента Ильхама Алиева, адресованном еврейской общине Азербайджана по случаю нового года еврейского народа – Рош ха-Шана.

    Ильхам Алиев поздравление
    İlham Əliyev: Azərbaycan antisemitizmin, etnik-dini dözümsüzlüyün olmadığı nadir məkanlardan biridir
    Ilham Aliyev: Azerbaijan stands as one of few places free from antisemitism, xenophobia, and ethno-religious intolerance

