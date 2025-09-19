Ильхам Алиев: Азербайджан - одно из редких мест, где нет антисемитизма, ксенофобии, этнической и религиозной нетерпимости

В современном мире Азербайджан является одним из редких мест, где отсутствуют антисемитизм, ксенофобия и этническая и религиозная нетерпимость.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении президента Ильхама Алиева, адресованном еврейской общине Азербайджана по случаю нового года еврейского народа – Рош ха-Шана.