Ильхам Алиев: Азербайджан - одно из редких мест, где нет антисемитизма, ксенофобии, этнической и религиозной нетерпимости
Внутренняя политика
- 19 сентября, 2025
- 17:45
В современном мире Азербайджан является одним из редких мест, где отсутствуют антисемитизм, ксенофобия и этническая и религиозная нетерпимость.
Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении президента Ильхама Алиева, адресованном еврейской общине Азербайджана по случаю нового года еврейского народа – Рош ха-Шана.
Последние новости
19:00
ООН разрешила президенту Палестины выступить на ГенассамблееДругие страны
18:58
СБ ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкций против ИранаДругие страны
18:37
В Эстонии заявили о нарушении воздушного пространства российскими истребителямиДругие страны
18:35
СМИ: Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в ЛондонеДругие страны
18:24
Пакистан допустил возможность предоставления Саудовской Аравии доступа к ядерному оружиюДругие страны
18:14
Кубок Гран-при Азербайджана посвящен "Стране огней"Формула 1
18:07
Генпрокуроры Азербайджана и Словакии подписали меморандум о сотрудничествеВнешняя политика
18:01
Джейхун Байрамов обсудил с новым послом Франции причины кризиса в отношениях двух странВнешняя политика
18:01