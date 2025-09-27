İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Hərbi Memorial Məzarlıqda 44 metrlik monumental abidə ucaldılıb

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2025
    • 13:37
    Hərbi Memorial Məzarlıqda 44 metrlik monumental abidə ucaldılıb

    Hərbi Memorial Məzarlıqda (İkinci Şəhidlər xiyabanı) 44 metrlik monumental abidə ucaldılıb.

    "Report" xəbər verir ki, abidə Vətən müharibəsini simvolizə edir.

    Ərazidə həmçinin Vətən müharibəsində hər günü əks etdirən lövhələr də ucaldılıb.

    Qeyd edək ki, vətəndaşlar 27 sentyabr - Anım günü həmin abidəni ziyarət ediblər.

    Anım günü Hərbi Memorial Məzarlıq II Şəhidlər Xiyabanı
