Hərbi Memorial Məzarlıqda 44 metrlik monumental abidə ucaldılıb
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2025
- 13:37
Hərbi Memorial Məzarlıqda (İkinci Şəhidlər xiyabanı) 44 metrlik monumental abidə ucaldılıb.
"Report" xəbər verir ki, abidə Vətən müharibəsini simvolizə edir.
Ərazidə həmçinin Vətən müharibəsində hər günü əks etdirən lövhələr də ucaldılıb.
Qeyd edək ki, vətəndaşlar 27 sentyabr - Anım günü həmin abidəni ziyarət ediblər.
Son xəbərlər
13:37
Foto
Hərbi Memorial Məzarlıqda 44 metrlik monumental abidə ucaldılıbDaxili siyasət
13:37
Qərb bölgəsinin şəhər və rayonlarında şəhidlərin xatirəsi anılıbDaxili siyasət
13:26
Səfir: 27 sentyabr Cənubi Qafqazın tarixində yeni səhifədirXarici siyasət
13:26
Kobaxidze: Fransa parlamentinin qətnaməsi Avropa bürokratiyasındakı böhranı göstərirDigər ölkələr
13:18
Ərdoğan: Qarabağ sonsuza qədər Azərbaycandır!Xarici siyasət
13:15
ABŞ Rusiya-Serbiya şirkətinə qarşı sanksiyaların tətbiqini təxirə salıbDigər ölkələr
13:12
Litvaya "Dron divarı" layihəsi çərçivəsində 1,6 milyard avro lazımdırDigər ölkələr
13:11
Foto
Balakəndə İnterçaydan sel keçirHadisə
13:10