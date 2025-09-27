На Военно-мемориальном захоронении возведен монумент высотой 44 метра
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2025
- 13:38
На Военно-мемориальном захоронении (2-я Аллея шехидов) возведен монумент высотой 44 метра.
Как сообщает Report, памятник символизирует Отечественную войну.
На территории также установлены плиты, отражающие хронологию Отечественной войны.
