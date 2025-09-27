Фото Видео В поселке Арчиван затоплены некоторые территории, эвакуированы 30 жителей Происшествия

Министр: Расследуется каждый негативный случай в школах Наука и образование

Фото На Военно-мемориальном захоронении возведен монумент высотой 44 метра Внутренняя политика

Эрдоган: Карабах - это навеки Азербайджан Внешняя политика

Генпрокуратура России подала иск к владельцу порта в Туапсе В регионе

В Грузии пресекли ввоз 200 кг героина на $50 млн В регионе

Фото В Сумгайыте почтили память героев Отечественной войны Внутренняя политика

СК РФ сообщил о смерти еще шести человек от употребления суррогатного алкоголя - ОБНОВЛЕНО-2 В регионе