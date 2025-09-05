İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Göygöldə avtomobil yolunun əsaslı təmirinə 2 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    • 05 sentyabr, 2025
    • 12:47
    Göygöldə avtomobil yolunun əsaslı təmirinə 2 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM
    İlham Əliyev

    Prezident İlham Əliyev Göygöl rayonunun Göygöl–Topalhəsənli–Şəhriyar (8 km)–Zurnabad–Gəncə–Mollacəlilli avtomobil yolunun əsaslı təmiri ilə bağlı tədbirlər haqqında Sərəncam imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Sərəncamla iki min nəfər əhalinin yaşadığı 3 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Göygöl–Topalhəsənli–Şəhriyar (8 km)–Zurnabad–Gəncə–Mollacəlilli avtomobil yolunun əsaslı təmiri məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2025-ci il 10 yanvar tarixli 445 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının 2025-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsü"nün 1.19.21-ci yarımbəndində göstərilmiş məbləğin ilkin olaraq 2,0 (iki) milyon manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılıb.

    Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etməlidir

    İqtisadiyyat Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən avtomobil yolunun əsaslı təmirinin davam etdirilməsi üçün zəruri olan maliyyə vəsaitini Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi layihəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə nəzərdə tutacaq.

    Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.

    İlham Əliyev Göygöl sərəncam Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi
    Rus Versiası Rus Versiası
    В Гёйгёле на капитальный ремонт автодороги выделено 2 млн манатов - Распоряжение
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Funds allocated for major repair of road in Goygol – Presidential order

    Son xəbərlər

    14:09

    Avropa çempionatının seçmə mərhələ oyunu qəza səbəbindən təxirə salınıb

    Futbol
    14:01

    Elnur Məmmədov: Peru Azərbaycanla viza rejimini tamamilə ləğv etməyi təklif edir

    Turizm
    14:00

    İqtisadi Elmi Tədqiqat İnstitutu auditor seçib

    Maliyyə
    13:40

    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi: "Komandalarımızın təcrübəsi çox olsaydı, xatirə turnirində daha yüksək yerlər tutardılar"

    Futbol
    13:40

    Bakının 28 May küçəsindəki tarixi abidənin icazəsiz konstruksiyaları sökülür

    İnfrastruktur
    13:29

    Azərbaycanda 544 nəfər ölümündən sonra donor olmaq üçün qeydiyyatdadır - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    13:26

    Yuri Qusev Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:23

    Putin Türkiyə və Özbəkistandakı səfirləri dəyişib

    Region
    13:21

    Azərbaycanda 4SİM Mərkəzi auditor seçib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti