    В Гёйгёле на капитальный ремонт автодороги выделено 2 млн манатов - Распоряжение

    Внутренняя политика
    • 05 сентября, 2025
    • 13:01
    В Гёйгёле на капитальный ремонт автодороги выделено 2 млн манатов - Распоряжение

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с капитальным ремонтом автомобильной дороги Гёйгёль – Топалгасанли – Шахрияр (8 км) – Зурнабад – Гянджа – Молладжалилли Гёйгёльского района.

    Как сообщает Report, распоряжением в целях капитального ремонта автомобильной дороги Гёйгёль – Топалгасанли – Шахрияр (8 км) – Зурнабад – Гянджа – Молладжалилли, соединяющей 3 населенных пункта с населением две тысячи человек, из суммы, указанной в подпункте 1.19.21 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджана от 10 января 2025 года No 445, выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально 2 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджана обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

    Министерству экономики Азербайджана предусмотреть в разделе расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2026 год финансовые средства, необходимые для продолжения капитального ремонта автомобильной дороги, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

    Кабинет министров Азербайджана должен решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

