İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Füzuliyə köçən ailə sevincini "Baku TV" ilə bölüşüb

    Daxili siyasət
    • 15 yanvar, 2026
    • 21:39
    Füzuliyə köçən ailə sevincini Baku TV ilə bölüşüb

    "Baku TV" Füzuli rayonuna köçən ailələrdən birinin qonağı olub.

    "Report" xəbər verir ki, rayon sakini Əfzələddin Əliyev təəssüratlarını "Baku TV"yə danışıb.

    O bildirib ki, rayonu tərk edəndə 29 yaşı olub, indi isə 60 yaşı var.

    Reportajda digər sakinlər də sevinclərini telekanalın əməkdaşları ilə bölüşüb.

    Daha ətraflı:

    Füzuliyə köçən ailə sevincini "Baku TV" ilə bölüşüb

    Füzuli Böyük Qayıdış reportaj Baku TV
    Video
    Вернувшаяся в Физули семья поделилась радостью с Baku TV

    Son xəbərlər

    22:16
    Video

    Ağdərənin Aşağı Oratağ kəndi yenidən dirçəlir - "Baku Tv"nin reportajı

    Daxili siyasət
    22:04

    AK Aİ-nin səkkiz dövlətinin müdafiəsinin maliyyələşdirməsinin birinci mərhələsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    21:49

    Ömer Çelik: Ai heç vaxt Kipr məsələsində vasitəçi ola bilməz

    Region
    21:39
    Video

    Füzuliyə köçən ailə sevincini "Baku TV" ilə bölüşüb

    Daxili siyasət
    21:28

    "Atletiko" və "Ayaks"ın sabiq futbolçusu Premyer Liqada məşqçiliyə başlayıb

    Futbol
    21:28

    Ermənistan və Almaniya TRIPP layihəsinin perspektivlərini müzakirə ediblər

    Region
    21:18
    Video

    "Baku TV": Dağıdılan şəhərin ayaqda qalan simvolu - Ağdam İmarət Kompleksi

    Daxili siyasət
    21:12

    KİV: Təbrizdə hərbi vəziyyət elan edilib

    Region
    21:07

    Zelenski: Albaniya bu il PURL proqramına qoşula bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti