Füzuliyə köçən ailə sevincini "Baku TV" ilə bölüşüb
Daxili siyasət
- 15 yanvar, 2026
- 21:39
"Baku TV" Füzuli rayonuna köçən ailələrdən birinin qonağı olub.
"Report" xəbər verir ki, rayon sakini Əfzələddin Əliyev təəssüratlarını "Baku TV"yə danışıb.
O bildirib ki, rayonu tərk edəndə 29 yaşı olub, indi isə 60 yaşı var.
Reportajda digər sakinlər də sevinclərini telekanalın əməkdaşları ilə bölüşüb.
Daha ətraflı:
Füzuliyə köçən ailə sevincini "Baku TV" ilə bölüşüb
