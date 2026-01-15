Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Вернувшаяся в Физули семья поделилась радостью с Baku TV

    Внутренняя политика
    • 15 января, 2026
    • 21:46
    Baku TV посетила одну из семей, вернувшихся в Физулинский район Азербайджана.

    Как сообщает Report, 60-тилетний Афзаладдин Алиев отметил, что когда покидал район, ему было 29 лет.

    Своими впечатлениями и радостью с корреспондентами телеканала поделились и другие жители.

    Подробнее в репортаже Baku TV:

    Физулинский район Азербайджан Великое возвращение Baku TV
    Füzuliyə köçən ailə sevincini "Baku TV" ilə bölüşüb

