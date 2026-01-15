Вернувшаяся в Физули семья поделилась радостью с Baku TV

Baku TV посетила одну из семей, вернувшихся в Физулинский район Азербайджана.

Как сообщает Report, 60-тилетний Афзаладдин Алиев отметил, что когда покидал район, ему было 29 лет.

Своими впечатлениями и радостью с корреспондентами телеканала поделились и другие жители.

Подробнее в репортаже Baku TV: